petit vent d'autan

L'anticyclone est toujours sur les les britanniques tandis qu'une zone dpressionnaire se trouve au su-ouest du Portugal. Dans ces conditions, un faible vent d'autan est prsent depuis la nuit dernire.

Tx en lger retrait par rapport la veille, mais tout de mme 23.3 C Blagnac, et les 25 C dpasss par endroits en Nouvelle-Aquitaine.