Malheureusement, c'est fini le beau temps pour quelques temps avec le retour d'un voile nuageux qui s'paissit de plus en plus au fil des heures de la soire et qui devrait donner quelques gouttes demain matin avant trs certainement des orages demain aprs-midi.

Les tempratures qui aujourd'hui ont t extra avec pas moins de 25 degrs ; vraiment digne de mois de mai.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)