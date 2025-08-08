connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 03/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : de l&#39... 31/07 : Situation actuelle :  L&#39;anticyclone atlantique tente petit à petit de gagner les moyennes lat... 27/07 : Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : > Un blocage bloqué se rebloq... 23/07 : Situation actuelle :  Notre pays est confronté à un temps agité depuis le début de cette semaine,... 20/07 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - La semaine du 14 au 20 juillet 2025 > Le ...

Uncinus en éventail
Rurange-lès-Thionville (57), France, altitude 239m
le vendredi 8 août 2025 à 20h40
Uncinus en éventail Rurange-lès-Thionville 2025-08-08T20:40:00+02:00
Photo postée par jjk92
  Date d'envoi vendredi, 22h16
  • Dim. originale 8064*4536px
  • Appareil DJI
    FC8482
  • Exposition 1/640 sec
  • Ouverture f/1.7
  • Focale 6.72 mm
  • ISO 100
  • Objectif 24.0 mm f/1.7
  • Programme Automatique
  • Mesure Moyenne
  • Flash No Flash
  • Logiciel Adobe Photoshop 26.3 (Macintosh)
  • GPS 49.27°N, 6.23°E
  • Altitude GPS 240m

Ville de Rurange-lès-Thionville (57310)
49° 16′ 37.596″ N   •   6° 13′ 53.004″ E
1680 habitants   •   Altitude 203m

À nouveau, nous dépassons les 30?°C vers le milieu de l'après-midi. Un voile cache le soleil à deux doigts de l'horizon, tandis que plus au nord-ouest, une panoplie de cirrus s'étend dans le ciel. (30,6° à Frescaty vers 19h contre 26 à l'envoi de la photo. )



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

