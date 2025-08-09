En limite d'un passage nuageux sur l'Allemagne

connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 03/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : de l&#39... 31/07 : Situation actuelle :  L&#39;anticyclone atlantique tente petit à petit de gagner les moyennes lat... 27/07 : Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : > Un blocage bloqué se rebloq... 23/07 : Situation actuelle :  Notre pays est confronté à un temps agité depuis le début de cette semaine,... 20/07 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - La semaine du 14 au 20 juillet 2025 > Le ...

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel     Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.12h00, 22.1°C
    54%, 1028hPa
    Vent de direction ENE11 km/h (raf. 22)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    Adhérer Donner help
photo suivante photo precedente
En limite d'un passage nuageux sur l'Allemagne
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Montrequienne (57), France, altitude 198m
le samedi 9 août 2025 à 09h32
En limite d'un passage nuageux sur l'Allemagne Montrequienne 2025-08-09T09:32:00+02:00
Photolive 3.5 5 0 Évaluation globale (7 votes) : etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 0,5 etoile 0
Photo postée par jjk92
Voir toutes les photos de jjk92
adherent

Adhérent

  • Date d'envoi hier, 09h59
  • Dim. originale 8256*5504px
  • Appareil NIKON CORPORATION
    NIKON Z 8
  • Exposition 1/2000 sec
  • Ouverture f/6.3
  • Focale 26 mm
  • ISO 40
  • Objectif NIKKOR Z 26mm f/2.8
  • Programme Manuel
  • Mesure Moyenne centrée
  • Photographe Jean-Jacquer KELNER
  • Flash No Flash
  • Logiciel Adobe Photoshop 26.3 (Macintosh)

»
»
» Ville de Montrequienne ()
49° 15′ 20.988″ N   •   6° 14′ 10.536″ E   •   Altitude 198m

Toujours intéressant de noter la diversité des formes que prennent ces nuages élevés.



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑