Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 03/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : de l&#39... 31/07 : Situation actuelle :  L&#39;anticyclone atlantique tente petit à petit de gagner les moyennes lat... 27/07 : Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : > Un blocage bloqué se rebloq... 23/07 : Situation actuelle :  Notre pays est confronté à un temps agité depuis le début de cette semaine,... 20/07 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - La semaine du 14 au 20 juillet 2025 > Le ...

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


Temps ensoleillé sur les Pyrénées Haut-Garonnaises
Loudenvielle (65), France, altitude 2974m
le samedi 9 août 2025 à 11h03
Temps ensoleillé sur les Pyrénées Haut-Garonnaises
  • Date d'envoi hier, 18h02
  • Appareil Panasonic
    DMC-TZ80
  • Exposition 1/800 sec
  • Ouverture f/5.0
  • Focale 4.3 mm
  • ISO 80
  • Programme Paysage
  • Mesure Multi-segment
  • Flash No Flash
  • Logiciel Ver.1.2

» Ville de Loudenvielle (65510)
42° 47′ 46.932″ N   •   0° 24′ 33.336″ E
279 habitants   •   Altitude 964m

Le temps est largement ensoleillé en ce samedi matin sur les sommets du Luchonnais.
Les particules liées aux incendies de l'Aude sont finalement parvenues dans les Pyrénées Centrales laissant cette impression datmosphère "laiteuse" ce qui a pour conséquence de réduire la visibilité.
Les températures sont déjà élevées avec près de 32 degrés aux Granges d'Astau à 1100 mètres d'altitude en bas ... au sommet, la sensation de chaleur est assez surprenante.
Photo prise depuis le Pic de Hourgade (2974 m) avec vue sur les sommets à plus de 3000 m du Luchonnais.



