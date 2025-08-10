connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 10/08 : Situation actuelle : Un large anticyclone se positionne sur l&#39;Europe apportant un temps sec e... 03/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : de l&#39... 31/07 : Situation actuelle :  L&#39;anticyclone atlantique tente petit à petit de gagner les moyennes lat... 27/07 : Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : > Un blocage bloqué se rebloq... 23/07 : Situation actuelle :  Notre pays est confronté à un temps agité depuis le début de cette semaine,...

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel     Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.00h00, 20.2°C
    54%, 1024.4hPa
    Vent de direction NNE11 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    Adhérer Donner help
photo suivante photo precedente
Grand beau, un poil moins chaud.
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Saint-Andéol (38), France, altitude 1000m
le dimanche 10 août 2025 à 14h00
Grand beau, un poil moins chaud. Saint-Andéol 2025-08-10T14:00:00+02:00
Photolive 4 5 0 Évaluation globale (3 votes) : etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 0
Photo postée par Flip38
Voir toutes les photos de Flip38
adherent

Adhérent

  • Date d'envoi hier, 14h19
  • Dim. originale 5664*4248px
  • Appareil samsung
    SM-A750FN
  • Exposition 1/2899 sec
  • Ouverture f/1.7
  • Focale 3.93 mm
  • ISO 40
  • Programme Automatique
  • Mesure Moyenne centrée
  • Flash Flash
  • Logiciel A750FNXXU5CVG2

»
»
» Ville de Saint-Andéol (38650)
44° 57′ 39.564″ N   •   5° 33′ 11.088″ E
132 habitants   •   Altitude 1017m

Ciel bleu sur le Vercors, quelques cumulus sur les hauts massifs.
La température n'atteint pas les 30°C à la mi-journée en moyenne montagne, c'est un peu moins qu'hier, et les brises thermiques sont les bienvenues.



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑