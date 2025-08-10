Temps ensoleillé sur la Haute-Ariège

connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 10/08 : Situation actuelle : Un large anticyclone se positionne sur l&#39;Europe apportant un temps sec e... 03/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : de l&#39... 31/07 : Situation actuelle :  L&#39;anticyclone atlantique tente petit à petit de gagner les moyennes lat... 27/07 : Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : > Un blocage bloqué se rebloq... 23/07 : Situation actuelle :  Notre pays est confronté à un temps agité depuis le début de cette semaine,...

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel     Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.00h00, 20.2°C
    54%, 1024.4hPa
    Vent de direction NNE11 km/h (raf. 18)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    Adhérer Donner help
photo suivante photo precedente
Temps ensoleillé sur la Haute-Ariège
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Auzat (09), France, altitude 2744m
le dimanche 10 août 2025 à 10h08
Temps ensoleillé sur la Haute-Ariège Auzat 2025-08-10T10:08:00+02:00
Photolive 4.5 5 0 Évaluation globale (2 votes) : etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 0,5
Photo postée par giahuy64
Voir toutes les photos de giahuy64
adherent

Adhérent

  • Date d'envoi hier, 17h07
  • Appareil Panasonic
    DMC-TZ80
  • Exposition 1/1000 sec
  • Ouverture f/3.5
  • Focale 4.3 mm
  • ISO 80
  • Programme Paysage
  • Mesure Multi-segment
  • Flash No Flash
  • Logiciel Ver.1.2

»
»
» Ville de Auzat (9220)
42° 45′ 54.324″ N   •   1° 28′ 51.672″ E
708 habitants   •   Altitude 738m

Comme la veille, le temps est largement ensoleillé sur la Haute-Ariège malgré la présence persistante de poussières dans l'atmosphère liées aux incendies audois.
La chaleur est moins suffocante ici par rapport à la veille avec 28 degrés à 1100 mètres vers 13 heures ... on respire un peu (c'est relatif).
Les températures atteindront 36-37 degrés sur la plaine toulousaine au plus fort de la journée ... avant le coup de chalumeau de la semaine prochaine.
Photo prise depuis le Pic de l'Aspre (2744 m) avec vue sur les sommets de la Haute Vallée de Vicdessos en Haute-Ariège ... au centre, le Pic de Tristagne (2878 m), frontalier avec l'Andorre.



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑