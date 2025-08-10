connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 10/08 : Situation actuelle : Un large anticyclone se positionne sur l&#39;Europe apportant un temps sec e... 03/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : de l&#39... 31/07 : Situation actuelle :  L&#39;anticyclone atlantique tente petit à petit de gagner les moyennes lat... 27/07 : Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : > Un blocage bloqué se rebloq... 23/07 : Situation actuelle :  Notre pays est confronté à un temps agité depuis le début de cette semaine,...

Ciel haut-alpin caniculaire
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Ceillac (05), France, altitude 2582m
le dimanche 10 août 2025 à 11h28
Ciel haut-alpin caniculaire Ceillac 2025-08-10T11:28:00+02:00
Photo postée par Jean-Pierre
  • Date d'envoi hier, 17h28
  • Appareil NIKON CORPORATION
    NIKON D4
  • Exposition 1/320 sec
  • Ouverture f/8
  • Focale 20 mm
  • ISO 100
  • Objectif 20.0 mm f/3.5
  • Programme Priorité ouverture
  • Mesure Multi-segment
  • Photographe Jean-Pierre BARGE
  • Flash No Flash
  • Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 14.4 (Macintosh)

» Ville de Ceillac (5600)
44° 40′ 4.944″ N   •   6° 46′ 44.076″ E
303 habitants   •   Altitude 1658m

Chaud, même à 2500m d'altitude. A Ceillac, en milieu d'AM, à 1600m, il fait 31°C. Les versants exposés sont balayés par des bouffées thermiques brûlantes.
Le ciel est bien voilé, et pollué, par les fumées canadiennes. Bref, une journée pas si sympa que ça. En fin d'AM, le ciel se charge, sans risque d'orages, qui sont attendus en fin des journées à suivre



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

