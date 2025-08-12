connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 10/08 : Situation actuelle : Un large anticyclone se positionne sur l&#39;Europe apportant un temps sec e... 03/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : de l&#39... 31/07 : Situation actuelle :  L&#39;anticyclone atlantique tente petit à petit de gagner les moyennes lat... 27/07 : Voici le contenu du bulletin : - Un passé qui influence le futur : > Un blocage bloqué se rebloq... 23/07 : Situation actuelle :  Notre pays est confronté à un temps agité depuis le début de cette semaine,...

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


photo precedente
Curieux crépuscule du soir
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Viriat (01), France, altitude 227m
le mardi 12 août 2025 à 21h04
Curieux crépuscule du soir Viriat 2025-08-12T21:04:00+02:00
Photo postée par téléphérique
  • Date d'envoi hier, 21h08
  • Dim. originale 4000*3000px
  • Appareil samsung
    Galaxy S25
  • Exposition 8/1437 sec
  • Ouverture f/1.8
  • Focale 5.4 mm
  • ISO 100
  • Programme Automatique
  • Mesure Moyenne centrée
  • Flash No Flash
  • Logiciel S931BXXS5AYF4

» Ville de Viriat (1440)
46° 15′ 17.424″ N   •   5° 12′ 56.412″ E
5850 habitants   •   Altitude 227m

A peine le soleil s'est couché que le ciel est devenu gris et particulièrement brumeux sur l'horizon. Après une journée excessivement chaude, 38.8° 5ème valeur la plus chaude de mon historique depuis 2002 début des mesures, c'est probablement la pollution qui explique l'absence totale de couleur.
Encore 30° lors de la photo.



