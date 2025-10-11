connexion

Dégagement lent du ciel
Bornel (60), France, altitude 49m
le samedi 11 octobre 2025 à 14h02
Dégagement lent du ciel Bornel 2025-10-11T14:02:00+02:00
Photo postée par sebgir
  • Date d'envoi hier, 18h49
  • Appareil Apple
    iPhone X
  • Exposition 1/2183 sec
  • Ouverture f/1.8
  • Focale 4 mm
  • ISO 20
  • Objectif iPhone X back dual camera 4mm f/1.8
  • Programme Automatique
  • Mesure Spot
  • Flash No Flash
  • Logiciel 16.7.11

» Ville de Bornel (60540)
49° 11′ 53.52″ N   •   2° 12′ 32.832″ E
3433 habitants   •   Altitude 49m

Les nuages bas ont dominé toute la matinée. 16 pour le moment



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

