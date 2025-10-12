connexion

  • Orly - Athis-Mon.14h00, 17.8°C
    61%, 1028.7hPa
    Vent de direction NE22 km/h (raf. 32)
Léger retard à l'allumage
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Bas-Lieu (59), France, altitude 190m
le dimanche 12 octobre 2025 à 08h15
Léger retard à l'allumage Bas-Lieu 2025-10-12T08:15:00+02:00
Photo postée par gxxiii
  • Date d'envoi il y a 4h40
  • Appareil SONY
    ILCE-7RM2
  • Exposition 1/80 sec
  • Ouverture f/8
  • Focale 43 mm
  • ISO 100
  • Objectif FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
  • Programme Priorité ouverture
  • Mesure Multi-segment
  • Photographe G. Louys-Jupiter
  • Flash No Flash
  • Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

» Ville de Bas-Lieu (59440)
50° 7′ 58.656″ N   •   3° 56′ 27.852″ E   •   Altitude 179m

Environ une bonne dizaine de minutes, le brouillard relativement consistant (et nous sommes ici en "hauteur" !) ne faisant pas vraiment de quartier !

Blister in the Sun (VF inside) ?
https://500px.com/p/gxxiii?view=photos

Bonne journée à tous !



