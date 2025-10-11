Ciel embrasé

connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 07/09 :   Situation générale et évolutions En altitude, un thalweg s&#39;étire du Groenland à l&#3... 31/08 : Situation actuelle : Une vaste dépression synoptique répondant au nom de ULRICH ondule au nord-ou... 26/08 : Situation actuelle : Sur l&#39;atlantique, un vaste et profond sysème dépressionnaire (966 hPa re... 24/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu de ce bulletin dédié à la semaine du 25 au 31 août : - Rés... 23/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu de ce bulletin dédié à l&#39;été qui touche à sa fin : - U...

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel     Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 12.7°C
    80%, 1028.1hPa
    Vent de direction NE18 km/h (raf. 25)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    Adhérer Donner help
photo suivante photo precedente
Ciel embrasé
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Almenêches (61), France, altitude 180m
le samedi 11 octobre 2025 à 19h20
Ciel embrasé Almenêches 2025-10-11T19:20:00+02:00
Photolive Pas d'évaluations
Photo postée par jjk92
Voir toutes les photos de jjk92
adherent

Adhérent

  • Date d'envoi hier, 14h42
  • Dim. originale 8256*5504px
  • Appareil NIKON CORPORATION
    NIKON Z 8
  • Exposition 1/250 sec
  • Ouverture f/6.3
  • Focale 300 mm
  • ISO 64
  • Objectif VR 300mm f/4E
  • Programme Manuel
  • Mesure Spot
  • Photographe Jean-Jacquer KELNER
  • Flash No Flash
  • Logiciel Adobe Photoshop 26.3 (Macintosh)

»
»
» Ville de Almenêches (61570)
48° 41′ 49.524″ N   •   0° 6′ 36.288″ E
664 habitants   •   Altitude 180m

Une belle journée s'achève, alors qu'elle avaita commencé sous les grisailles du brouillard.



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑