Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages

Analyses Synoptiques (BIM) 07/09 :   Situation générale et évolutions En altitude, un thalweg s&#39;étire du Groenland à l&#3... 31/08 : Situation actuelle : Une vaste dépression synoptique répondant au nom de ULRICH ondule au nord-ou... 26/08 : Situation actuelle : Sur l&#39;atlantique, un vaste et profond sysème dépressionnaire (966 hPa re... 24/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu de ce bulletin dédié à la semaine du 25 au 31 août : - Rés... 23/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu de ce bulletin dédié à l&#39;été qui touche à sa fin : - U...

Temps radieux de la Provence aux Alpes
Mont Ventoux (84), France, altitude 1894m
le dimanche 12 octobre 2025 à 13h11
Temps radieux de la Provence aux Alpes Mont Ventoux 2025-10-12T13:11:00+02:00
Photo postée par Oliv13
  • Date d'envoi hier, 18h41
  • Dim. originale 4096*3072px
  • Appareil OPPO
    OPPO Find X3 Pro
  • Exposition 1/2182 sec
  • Ouverture f/1.8
  • Focale 5.59 mm
  • ISO 64
  • Objectif OPPO Find X3 Pro back camera 5.59mm f/1.8
  • Mesure Moyenne centrée
  • Flash No Flash

44° 10′ 24.456″ N   •   5° 16′ 41.844″ E   •   Altitude 1909m

Le beau temps anticyclonique règne en maître sur le sud de la France, et la visibilité est excellente depuis le sommet du Mont Ventoux à 360°.
Sur ce cliché, une large partie de la chaîne des Alpes françaises est visible du Mont Aiguille dans le Trièves en passant par le Vercors, le massif des Écrins au centre, le Dévoluy et les Alpes-de-Haute-Provence.



