Temps ensoleillé sur le Luchonnais

connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 07/09 :   Situation générale et évolutions En altitude, un thalweg s&#39;étire du Groenland à l&#3... 31/08 : Situation actuelle : Une vaste dépression synoptique répondant au nom de ULRICH ondule au nord-ou... 26/08 : Situation actuelle : Sur l&#39;atlantique, un vaste et profond sysème dépressionnaire (966 hPa re... 24/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu de ce bulletin dédié à la semaine du 25 au 31 août : - Rés... 23/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu de ce bulletin dédié à l&#39;été qui touche à sa fin : - U...

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel     Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 12.7°C
    80%, 1028.1hPa
    Vent de direction NE18 km/h (raf. 25)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    Adhérer Donner help
photo suivante photo precedente
Temps ensoleillé sur le Luchonnais
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Bagnères-de-Luchon (31), France, altitude 2738m
le dimanche 12 octobre 2025 à 11h30
Temps ensoleillé sur le Luchonnais Bagnères-de-Luchon 2025-10-12T11:30:00+02:00
Photolive 5 5 0 Évaluation globale (1 vote) : etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 1
Photo postée par giahuy64
Voir toutes les photos de giahuy64
adherent

Adhérent

  • Date d'envoi hier, 18h56
  • Appareil Panasonic
    DMC-TZ80
  • Exposition 1/800 sec
  • Ouverture f/4.0
  • Focale 4.3 mm
  • ISO 80
  • Programme Paysage
  • Mesure Multi-segment
  • Flash No Flash
  • Logiciel Ver.1.2

»
»
» Ville de Bagnères-de-Luchon (31110)
42° 47′ 26.844″ N   •   0° 35′ 35.34″ E
3380 habitants   •   Altitude 632m

Comme depuis plusieurs jours, le soleil domine sur le Luchonnais.
Le vent est faible au sommet mais rafraîchit de manière sensible l'atmosphère.
Les températures, fraîches le matin avec 5 degrés au lever du jour vers 7h40, devraient encore atteindre les 25 degrés sur la plaine toulousaine.
Photo prise depuis le Pic de Sauvegarde (2738 m) avec vue sur le massif de l'Aneto, point culminant des Pyrénées avec ses 3404 mètres d'altitude.



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑