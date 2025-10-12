connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 07/09 :   Situation générale et évolutions En altitude, un thalweg s&#39;étire du Groenland à l&#3... 31/08 : Situation actuelle : Une vaste dépression synoptique répondant au nom de ULRICH ondule au nord-ou... 26/08 : Situation actuelle : Sur l&#39;atlantique, un vaste et profond sysème dépressionnaire (966 hPa re... 24/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu de ce bulletin dédié à la semaine du 25 au 31 août : - Rés... 23/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu de ce bulletin dédié à l&#39;été qui touche à sa fin : - U...

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


Apparition du Puy de Dôme
Plateau de Gergovie (63), France, altitude 716m
le dimanche 12 octobre 2025 à 11h47
Apparition du Puy de Dôme Plateau de Gergovie 2025-10-12T11:47:00+02:00
Photo postée par dm63
  • Date d'envoi hier, 18h57
  • Dim. originale 4080*3072px
  • Appareil Google
    Pixel 6
  • Exposition 19/50000 sec
  • Ouverture f/1.9
  • Focale 6.81 mm
  • ISO 54
  • Objectif Pixel 6 back camera 6.81mm f/1.85
  • Programme Automatique
  • Mesure Moyenne centrée
  • Flash No Flash
  • Logiciel HDR+ 1.0.773153310zd
  • Altitude GPS 0m

45° 43′ 14.808″ N   •   3° 7′ 6.816″ E   •   Altitude 716m

Le Plateau de Gergovie marquait la limite entre la brume en plaine et le ciel bleu en altitude, donnant lieu à de jolis effets !
En se dissipant la brume masquait parfois la vue sur la Chaîne des Puys.



