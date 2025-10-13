On se croirait en juillet ?????

connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 13/10 : Situation actuelle : Depuis maintenant plusieurs semaines, un blocage anticyclonique s&#39;opère.... 07/09 :   Situation générale et évolutions En altitude, un thalweg s&#39;étire du Groenland à l&#3... 31/08 : Situation actuelle : Une vaste dépression synoptique répondant au nom de ULRICH ondule au nord-ou... 26/08 : Situation actuelle : Sur l&#39;atlantique, un vaste et profond sysème dépressionnaire (966 hPa re... 24/08 : Bonjour à tous ! Voici le contenu de ce bulletin dédié à la semaine du 25 au 31 août : - Rés...

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel     Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.16h00, 15.8°C
    76%, 1025.4hPa
    Vent de direction ENE18 km/h (raf. 29)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 207.520€ →
    Adhérer Donner help
photo suivante photo precedente
On se croirait en juillet ?????
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Ciboure (64), France, altitude 8m
le lundi 13 octobre 2025 à 13h35
On se croirait en juillet ????? Ciboure 2025-10-13T13:35:00+02:00
Photolive 3 5 0 Évaluation globale (1 vote) : etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 0 etoile 0
Photo postée par meteo17100
Voir toutes les photos de meteo17100
adherent

Adhérent

  • Date d'envoi il y a 3h50
  • Appareil Google
    Pixel 8 Pro
  • Exposition 29/48495 sec
  • Ouverture f/1.7
  • Focale 6.9 mm
  • ISO 25
  • Objectif Pixel 8 Pro back camera 6.9mm f/1.68
  • Programme Automatique
  • Mesure Moyenne centrée
  • Flash No Flash
  • Logiciel HDR+ 1.0.773153310zd

»
»
» Ville de Ciboure (64500)
43° 22′ 58.296″ N   •   -1° 40′ 33.6″ O
6814 habitants   •   Altitude 70m

Un léger vent marin se fait sentir avec le soleil et quelques développements nuageux au sud. L'ambiance est clairement estivale.



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑