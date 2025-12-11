connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 18/11 : Situation actuelle : Une vaste zone dépressionnaire est en place entre la Grande-Bretagne et la S... 10/11 : Situation actuelle : Le bassin atlantique nord se trouve actuellement sous un cas typique de stru... 26/10 : Situation actuelle :  Un vaste système dépressionnaire, consécutif avec l&#39;importante activité... 17/10 : Situation actuelle : La situation synoptique commence a bien changer sur l&#39;atlantique, alors ... 13/10 : Situation actuelle : Depuis maintenant plusieurs semaines, un blocage anticyclonique s&#39;opère....

Fin d'une journée lumineuse
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Viriat (01), France, altitude 227m
le jeudi 11 décembre 2025 à 16h51
  • Date d'envoi jeudi, 18h15
  • Dim. originale 4000*2252px
  • Appareil samsung
    Galaxy S25
  • Exposition 22/18001 sec
  • Ouverture f/1.8
  • Focale 5.4 mm
  • ISO 80
  • Programme Automatique
  • Mesure Moyenne centrée
  • Flash No Flash
  • Logiciel S931BXXS7BYK3

Ville de Viriat (1440)
46° 15′ 17.424″ N   •   5° 12′ 56.412″ E
5850 habitants   •   Altitude 227m

Malgré des nuages le soleil a fait de balles apparitions ce jeudi avec 5h50 d'ensoleillement comptabilisées.
Le couchant reste coloré alors que le soleil vient de se coucher.



