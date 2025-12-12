connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 18/11 : Situation actuelle : Une vaste zone dépressionnaire est en place entre la Grande-Bretagne et la S... 10/11 : Situation actuelle : Le bassin atlantique nord se trouve actuellement sous un cas typique de stru... 26/10 : Situation actuelle :  Un vaste système dépressionnaire, consécutif avec l&#39;importante activité... 17/10 : Situation actuelle : La situation synoptique commence a bien changer sur l&#39;atlantique, alors ... 13/10 : Situation actuelle : Depuis maintenant plusieurs semaines, un blocage anticyclonique s&#39;opère....

Très nuageux
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Taupont (56), France, altitude 80m
le vendredi 12 décembre 2025 à 08h47
Très nuageux Taupont 2025-12-12T08:47:00+01:00
Photo postée par bernardt60
Adhérent

  • Date d'envoi hier, 09h32
  • Appareil SONY
    ILCE-6700
  • Exposition 1/320 sec
  • Ouverture f/4
  • Focale 70 mm
  • ISO 800
  • Objectif E 16-70mm F4 ZA OSS
  • Programme Priorité ouverture
  • Mesure Multi-segment
  • Flash No Flash
  • Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 15.0.1 (Windows)

» Ville de Taupont (56800)
47° 57′ 34.596″ N   •   -2° 26′ 21.588″ O
2051 habitants   •   Altitude 80m

A l'approche du nouvelle perturbation le ciel s'ennuage fortement laisant envisager que le soleil sera peu présent en cette journée.



