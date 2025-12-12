connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 18/11 : Situation actuelle : Une vaste zone dépressionnaire est en place entre la Grande-Bretagne et la S... 10/11 : Situation actuelle : Le bassin atlantique nord se trouve actuellement sous un cas typique de stru... 26/10 : Situation actuelle :  Un vaste système dépressionnaire, consécutif avec l&#39;importante activité... 17/10 : Situation actuelle : La situation synoptique commence a bien changer sur l&#39;atlantique, alors ... 13/10 : Situation actuelle : Depuis maintenant plusieurs semaines, un blocage anticyclonique s&#39;opère....

Journée triste et grise
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Saint-Ouen-l'Aumône (95), France, altitude 30m
le vendredi 12 décembre 2025 à 11h06
Journée triste et grise Saint-Ouen-l'Aumône 2025-12-12T11:06:00+01:00
Photo postée par sebgir
  • Date d'envoi hier, 11h48
  • Appareil Apple
    iPhone X
  • Exposition 1/425 sec
  • Ouverture f/1.8
  • Focale 4 mm
  • ISO 20
  • Objectif iPhone X back dual camera 4mm f/1.8
  • Programme Automatique
  • Mesure Spot
  • Flash No Flash
  • Logiciel 16.7.12

» Ville de Saint-Ouen-l'Aumône (95310)
49° 2′ 36.708″ N   •   2° 7′ 16.824″ E
22977 habitants   •   Altitude 30m

Hivernale mais 10 quand même



