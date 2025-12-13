connexion

Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 18/11 : Situation actuelle : Une vaste zone dépressionnaire est en place entre la Grande-Bretagne et la S... 10/11 : Situation actuelle : Le bassin atlantique nord se trouve actuellement sous un cas typique de stru... 26/10 : Situation actuelle :  Un vaste système dépressionnaire, consécutif avec l&#39;importante activité... 17/10 : Situation actuelle : La situation synoptique commence a bien changer sur l&#39;atlantique, alors ... 13/10 : Situation actuelle : Depuis maintenant plusieurs semaines, un blocage anticyclonique s&#39;opère....

Ciel clair
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Rovagny (74), France
le samedi 13 décembre 2025 à 09h21
Ciel clair Rovagny 2025-12-13T09:21:00+01:00
Photo postée par Vanulus
  • Date d'envoi il y a 5h10
  • Dim. originale 4032*1908px
  • Appareil samsung
    SM-G973F
  • Exposition 1/998 sec
  • Ouverture f/2.4
  • Focale 4.32 mm
  • ISO 50
  • Programme Automatique
  • Mesure Moyenne centrée
  • Flash No Flash
  • Logiciel G973FXXSGHWC1
  • Altitude GPS 0m

» Ville de Rovagny ()
45° 49′ 39.864″ N   •   6° 14′ 16.728″ E   •   Altitude 838m

Ce matin fraîcheur au dessus du lac d'Annecy caché sous une epaisse couche de nuages. Les gelées blanches sont généralisées et la journée devrait être très ensoleillée mais fraîche.
