Bilans Météo (BQS) 04/01: FORTES GELÉES VOIRE TRÈS FORTES GELÉES AVANT UN NET REDOUX PAR LE SUD-OUEST !  ... 22/12: OFFENSIVE HIVERNALE DUE A LA DÉPRESSION TEMPÉTUEUSE &quot;ENOL&quot; ! 201,6 ... 21/11: VENT TEMPÉTUEUX ET NEIGE ABONDANTE PRÉCOCE AU PASSAGE DE LA DÉPRESSION CAETANO !... 17/10: ÉPISODE MEDITERRANEEN EXCEPTIONNEL ! 6 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ROUGE ! ... Événements Marquants (BS, 2S) du 26/06 au 06/07 : chaleur du 22/01 au 02/02 : pluie, inondation, tempête du 05 au 12/12 : neige, tempête du 19 au 24/10 : pluie, inondation, tempête, douceur, orages du 04 au 05/09 : pluie, vent, orages » Suivis spéciaux...

Analyses Synoptiques (BIM) 18/11 : Situation actuelle : Une vaste zone dépressionnaire est en place entre la Grande-Bretagne et la S... 10/11 : Situation actuelle : Le bassin atlantique nord se trouve actuellement sous un cas typique de stru... 26/10 : Situation actuelle :  Un vaste système dépressionnaire, consécutif avec l&#39;importante activité... 17/10 : Situation actuelle : La situation synoptique commence a bien changer sur l&#39;atlantique, alors ... 13/10 : Situation actuelle : Depuis maintenant plusieurs semaines, un blocage anticyclonique s&#39;opère....

Climatologie Normales et records
1981-2010 Indicateur thermique
national Indicateur pluviométrique
national Cartes climatologiques mondiales Bilans de foudroiementNOUVEAU ! HistorIC Épisodes orageux, tornades Fortes pluies, inondations Froid, neige, tempêtes...

Données Climato Base climato/pluvio Mes relevés journaliers Analyses mensuelles Requêtes climatologiques Cartes Archivées Observations Tn, Tx, RR 1881-1999 Observations depuis
1975 Réanalyses NCEP
1871-2011


Ciel clair
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Talloires (74), France
le samedi 13 décembre 2025 à 14h30
Ciel clair Talloires 2025-12-13T14:30:00+01:00
Photo postée par Vanulus
» Ville de Talloires (74290)
45° 50′ 25.296″ N   •   6° 12′ 50.976″ E
1604 habitants   •   Altitude 469m

Le soleil reste dominant à notre altitude (ici 743m) et la température est des plus agréables. Toutefois le lac d'Annecy reste caché sous l'épaisseur des nuages persistants entre 470 et 650 m. Vent nul, température ressentie de 10.6°C.
