Magnifique journée
PhotoLive, la météo en photos, en temps réel.
Querqueville (50), France, altitude 5m
le samedi 13 décembre 2025 à 14h45
Évaluation globale (5 votes) : etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 1 etoile 0
Photo postée par isa50
adherent

Adhérent

  • Date d'envoi hier, 15h59
  • Dim. originale 4500*3379px
  • Appareil Google
    Pixel 7a
  • Exposition 20/41841 sec
  • Ouverture f/1.9
  • Focale 5.43 mm
  • ISO 52
  • Objectif Pixel 7a back camera 5.43mm f/1.89
  • Programme Automatique
  • Mesure Moyenne centrée
  • Flash No Flash
  • Logiciel Google
  • Altitude GPS 0m

» Ville de Querqueville (50460)
49° 39′ 45.036″ N   •   -1° 41′ 28.284″ O
5670 habitants   •   Altitude 5m

Temps propice pour une balade sur la plage



copyright Cette photo n'est pas libre de droits et reste la propriété de son auteur.

