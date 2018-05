Difficile extraction

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/550 sec

Ouverture f/8

Focale 71.1 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 173m

Hélios se sera manifesté avec quelque retard ce matin du fait d'une certaine abondance nébuleuse et brumeuse sur notre horizon oriental qui ne serait que provisoire. En effet, ce serait bien pire ultérieurement...

Indéniable petite fraîcheur avec 4°/5° au c½ur de la Cité des Mouches et parfois autour de 3° dans le bocage.



Medusa's Path (TP inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !