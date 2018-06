Le gave de Pau

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/2.8

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Cette période restera très vraisemblablement dans les annales de la climatologie béarnaise : 185 mm de pluie depuis le début du mois et 91 mm pour la seule journée de mardi ; 38 heures d'ensoleillement en 14 jours et 53 h en 3 semaines ! Le ciel nous est tombé sur la tête et rien ne laisse présager d'amélioration durable. La dernière période de beau temps avec 3 jours de clarté consécutifs remonte à la mi-avril !

Dans ces conditions les gaves gonflent, nourris de la fonte des neiges pyrénéennes pour atteindre des seuils importants.