Timides éclaircies pour le ''Jour de la Nuit''

Après une journée nuageuse qui a même laissé quelques gouttes ce matin (pluie inférieure à 0.2mm), le ciel se dégage enfin petit à petit. Pratiquement pas de vent, environ 15°C à 18H45. Météo France avait pourtant prévu de belles éclaircies…

Min/Max du jour : 11°C/17°C.

Ce soir évènement dans pratiquement tous le Parc du Luberon (comme dans pratiquement toute la France) : Le jour de la nuit 43 communes du Parc (sur 77) dont Sivergues vont éteindre l'éclairage publique contre la pollution lumineuse et pour pouvoir observer les étoiles… Bon on espère que le ciel va se dégager, car pour le moment c'est assez couvert…

Pour info pour Sivergues, il y a que l'extinction de l'éclairage publique, mais dans d'autres communes du Parc il y a des activités comme à Apt, Saint-Saturnin-les-Apt, Lagarde d'Apt…



Vigilances :

MétéoFrance : aucune

Sécheresse : Alerte renforcé

Qualité de l'air : Bon



Pluviométrie Octobre à Sivergues : 17mm seulement. On attend peut-être de la pluie mardi… La végétation reverdit petit à petit, mais cela serais bien qu'il pleuve, car sinon elle risque de nouveau de s'assécher. L'année dernière en octobre il était tombé 245mm, ce qui était pas mal du tout. Mais en 2017 il était tombé 0mm record de sécheresse, qui avait duré de mai 2017 à décembre 2017. On en tout de même très loin! Pour le Vaucluse en tout cas… Pour la sécheresse 2019 est beaucoup moins intense à 2017.



