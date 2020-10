Après-midi variable, fraîcheur précoce

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

13°C de maxi cet après-midi à la faveur de quelques trouées dans un ciel assez agité. Plus d'éclaircies en fin de journée. 9°C environ au moment de la photo ici dans le vignoble d'Ergersheim et Wolxheim. Belle éclaircie pendant la ballade vers 18h. Les vignes commencent à jaunir.

Temps restant vrais et assez versatile en vue pour ces prochains jours.