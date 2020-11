Douceur béarnaise

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/7.1

Focale 58.01 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Bien belle vue depuis la petite colline de Franqueville en direction des coteaux et des Pyrénées. Il fait très doux au soleil et la vue sur les montagnes est particulièrement bucolique avec ces rondeurs boisées et les cimes altières au loin.