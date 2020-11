Appareil NIKON CORPORATION

Petit à petit, bientôt 2 mois après les intempéries, les travaux d'urgence avancent bien dans les vallées. Notamment les accès qui, à l'exception de la Haute Roya, sont presque tous rétablis, souvent sous forme de pistes dessinée dans le nouveau lit des rivières.



Pour autant, les conditions restent critiques pour nombre de familles, d'habitations et pour l'environnement (qui subit également les déversements des réseaux d'eaux usées, rompues par les rivières).



Sur cette photographie, nous pouvons voir une des caractéristiques de ces inondations: la frontière particulièrement nette entre la destruction totale et les zones épargnées. En effet, le dénivelé de ces rivières est extrêmement fort passant ici de près de 3000m sur les sommets environnants à 1000m à cet endroit. Les rivières ne se sont donc pas étalées et ont même probablement (comme le Var et la Roya, observé en direct) eu un profil bombé au centre concentrant l'énergie des flots. Ainsi, même si toute cette maison a été emportée, la porte d'entrée est restée en place... comme ses gonds et le tapis!