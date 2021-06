Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/550 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

La brume n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était peu de temps auparavant (disons qu'elle n'est plus que brume légère, le brouillard n'étant plus). Phénomène ô combien habituel, surtout en été où la dissipation s'opère souvent très vite, ardeur solaire aidant.



My God (JT inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !