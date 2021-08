Rafraîchissement en Provence

Appareil QCOM-AA

Ambiance rafraîchie dans l'ouest de la Provence : 16°C au petit matin, pas plus de 28°C en journée et léger mistral, on se croirait typiquement mi-septembre et loin en tout cas de la canicule habituelle pour une début août dans la région.



Un nouvel épisode pluvieux a apporté quelques millimètres hier soir, ce qui est également très inhabituel après déjà plusieurs autres passages de précipitations en juillet où l'absence totale de pluie était devenue la norme ces dernières années.