Ça se recharge à nouveau ce soir,sous forme de plaques de stratocumulus/stratus par le nord et en circulation car poussée par un vent (de même direction) devenant assez soutenue et fraîchissant constamment et graduellement avec une temperature actuelle d'environ 14/14,5 degrés en ce moment (20H30) contre une temperature maximale de 21,5 degrés cette après-midi sous un relatif beau temps,convenablement bien ensoleillée depuis la fin de matinée mais présentent une visibilité d'un aspect légèrement/quelques peu brumeux.Temperature minimale : 7 degrés ce matin.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)