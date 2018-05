Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

Le soleil est encore bas et c'est toujours avec le même plaisir que je regarde le jeu de cache-cache entre soleil et nuages . Adossé à la croix sommitale ,je contemple Gap en contre bas et le massif du Dévoluy encore enneigé à droite.

plus au sud et sud est le ciel est clair jusqu'au mont Ventoux .