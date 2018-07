Coup de foudre toulousain

Appareil Panasonic

DMC-FZ48

Exposition 60 sec

Ouverture f/8.0

Focale 5.4 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

J'ai rarement l'occasion de mettre en boîte des éclairs et encore plus rarement des impacts de foudre mais il faut avouer qu'à Toulouse, la nuit, du haut d'un cinquième étage, on profite assez agréablement des orages ! D'autant plus que ce soir, la pluie n'était pas trop forte et tombait de manière relativement verticale. J'ai pu prendre ces photos sur la terrasse mais quelques minutes après, j'ai tout de même dû rentrer le trépied.