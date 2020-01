Entrées maritimes omniprésentes

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.37°E

Altitude GPS 182m

Contrairement à la veille, les stratocumulus remontant de Méditerranée n'ont aujourd'hui laissé que des miettes aux rayons solaires. Quelques uns percent cependant sur le golfe du Lion au soleil couchant.

Avec cette couverture nuageuse diurne et nocturne, et le maintien d'un petit vent marin, l'amplitude thermique a été minime aujourd'hui, avec une Tn de 13.1°C et une Tx de 14.4°C sur la Corniche.