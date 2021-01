Net redoux sur la Provence

Dim. originale 2048*1536px

Après 15 jours de froid et d'épisodes neigeux la douceur est de retour sur l'ouest provençal avec une température maximale d'environ 15°C à l'ombre, le ressenti est presque printanier au soleil.



Grâce à un léger mistral l'air est très sec et la visibilité maximale, ici au loin les premiers reliefs du Var à plus de 100 km vus depuis les Baux-de-Provence.