Couvert sur les crêtes du Grand Luberon

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Petite rando de 13km sur les crêtes du Grand Luberon. Alors pour la vue, il faudra revenir, d'habitude on peut voir la Méditerranée, aujourd'hui on ne voit pas à plus de 5-10km !

Après une première semaine de vacance ensoleillée et brumeuse, la deuxième est beaucoup plus nuageuse, surtout depuis mardi… Le ciel est très voilé et très laiteux… Et par conséquent les températures sont moins élevées que la semaine dernière et elles sont revenues dans les normales saisonnières. Même si le ciel se dégage peu à peu, les nuages de haute altitude sont remplacés par des nuages assez bas, à tel point que les crêtes sont presque dans le brouillard…

Vent quasi nul, même sur les crêtes où il faisait environ 7°C vers 16h.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 1°C/12°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert