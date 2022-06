Enfin un peu de fraicheur et d'humidité dans une sécheresse exceptionnelle

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Mme si cela n'aura dur qu'une partie de la journe (le soleil est revenu depuis et les tempratures remontent) et malgr des nuits tropicales (couverture nuageuse), la fraicheur tait bien prsente aujourd'hui avec la mi journe, pas plus de 20-25C et un peu de vent permettant de rafrachir l'atmosphre.

En cause, un temps nuageux avec de rares averses localement orageuses. Enfin un peu d'eau ! Mais les cumuls (en moyenne 2 5mm loc. 10mm aujourd'hui, et gnralement en moyenne, moins de 10mm sur le mois) sont malheureusement beaucoup trop faibles pour attnuer la scheresse exceptionnelle qui dure depuis le dbut de l'anne avec la station MF la plus proche (Apt-Viton 5km), seulement 140mm pour la priode janvier-juin au lieu de 345mm (normes 1981-2010). Tous les mois depuis janvier ont t dficitaires. De nombreux secteurs sont dj en restrictions et malheureusement les quelques gouttes d'aujourd'hui et peut-tre de vendredi ne vont pas changer grand chose aux 200mm de dficit.

L't s'annonce donc exceptionnellement sec et cette scheresse exceptionnellement critique. Comme en tmoigne la photo, l'tat des sols est digne du mois d'aout.