Coup de foudre ramifié au lever du jour

Appareil SONY

ILCE-7M4

Exposition 4/5 sec

Ouverture f/5.6

Focale 70 mm

ISO 100

Objectif FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe daniel gauvin

Flash No Flash

Logiciel Adobe Lightroom 7.3 (Windows)

A la fin d'une nuit blanche en Aveyron, retour express dans l'Hrault pour essayer d'intercepter les orages qui svissent sur Montpellier. C'est peine perdu, je n'arrive pas rattraper l'orage.

Une observation du radar montre la naissance de faibles cellules isoles sur le sud Hrault. J'arrive au point de vue de Cazouls les Bziers au lever du jour. La cellule est faible, et montre dja des signes de fin de vie l'installation du matriel. Et c'est l, au moment mme ou je commence me dire que je vais revenir la maison bredouille, aprs une nuit blanche essayer de capturer la foudre, que cet extra-nuageux bien ramifi sort plein cadre en air sec. Gros soulagement !