Très orageux

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/293 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.38

Le tonnerre n'arrte plus de gronder et la pluie de tomber sur la Camargue depuis la fin de nuit, aprs deux intenses passages orageux en cours de matine. Dj environ 40 mm tombs sur la zone, le mercure s'est effondr passant de 36C 18C en 24h.



De telles quantits d'eau et des tempratures aussi fraches sont exceptionnelles sur la rgion en juillet !