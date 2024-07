Purée de pois!

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 43/10101 sec

Ouverture f/1.9

Focale 4.65 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

contrairement l'Est du dpartement https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-318808-vue-sur-le-plateau-du-retord.html c'est avec du brouillard et une visibilit de 500m que la Bresse dbute cette journe!

Minimale de 16.8, 17.2 au moment de la photo avec un point de rose qui oscille entre 15.6 et 17.8 d'o la formation de brouillard.