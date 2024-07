Un nouveau front atténué de plus qui arrive !

Appareil samsung

SM-A536B

Exposition 1/1572 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.2 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A536BXXSBEXF3

GPS 47.96°N, 2.44°E

Altitude GPS 140m

Effectivement on est soumis rgulirement aux dbordements du front qui ondule sur la Manche, donc cet t les priodes ensoleilles sont peu durables, entrecoupes par des passages de temps plus couvert ne donnant que de trs faibles prcipitations la plupart du temps.

Avec ce flux zonal persistant on est effectivement bien loin des flux mridiens des ts prcdents qui nous valaient des vagues de chaleur dans notre rgion, mais il faut faire avec un temps en fait qui semble plus normal pour notre rgion.