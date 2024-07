Forte chaleur lourde

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/1992 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.65 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXS8DXE2

Alors que le soleil avait t masqu le plus souvent ce matin par des voiles de nuages levs il s'impose dsormais depuis midi associ un vent du Sud jusqu' 30km/h.

Dans ces conditions on enregistre dj le 7me jour de forte chaleur : 30.9.

Des nuages pr orageux font leur apparition et le ressenti devient lourd. Aucune certitude de prcipitation toutefois. A suivre...