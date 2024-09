Et voilà le travail

Et voilà le travail Rambouillet 2024-09-26T17:17:00+02:00

Dim. originale 8160*3768px

Appareil samsung

Galaxy S23

Exposition 1/936 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.4 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 24.7 (Macintosh)

Altitude GPS 0m

Maintenant que je suis rentr, d'une superbe rando dans la foret de Rambouillet sous une pluie battante et diluvienne (bien 1h 30), le front est pass et laisse derrire lui les arc en ciel. Alors maintenant je n'ai plus envie de sortir....Oh vieillesse ennemi...