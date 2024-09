Pluies automnales

Dim. originale 4608*2184px

Appareil samsung

SM-G973F

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.8 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 21.2 (Windows)

Altitude GPS 0m

Ce mois de septembre restera comme tant un mois d'une pluviomtrie abondante dans le dpartement de Haute-Savoie. A ce jour nous en sommes 162 mm de prcipitations depuis le dbut du mois et nous avons relev plus de 24mm ces dernires 24H. Par contre les tempratures restent relativement douces dans la journe (15.5C) 809m. la visibilit est trs rduite et depuis ce matin nous ne parvenons voir le lac d'Annecy que pendant de trs brefs moments.