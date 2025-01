A ras bord, et un peu plus...

A ras bord, et un peu plus... Saint-Hilaire-sur-Helpe 2025-01-26T10:10:00+01:00

Adhérent Appareil SONY

ILCE-7RM2

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/8

Focale 38 mm

ISO 100

Objectif FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

L'Helpe Majeure a bien dbord conscutivement aux pluies des derniers temps. Elle est presque au niveau du 9 janvier dernier, lui-mme pas trs loign de la crue de rfrence de mars 2008 :

https://www.vigicrues.gouv.fr/station/D015656001



Il est dj tomb 125 mm la station MF de SHSH depuis le dbut du mois (faisant lui-mme suite un mois de dcembre trs "correctement" arros), et certains secteurs de Thirache, vers l'amont de l'Helpe Majeure, approchent ou dpassent les 150 mm, comme Sautin par exemple.

N'en jetez plus ! Les sols sont saturs, boueux, et le pied de l'homme fait "splotch dans les prairies, qu'elles soient en "hauteur" ou en fond de valle. Fond de valle qui n'est lui-mme plus qu'un vaste marcage...



Nous sommes ici prs des berges "habituelles" de l'Helpe Majeure... Voici quoi ressemble cet endroit en temps "normal" (clich pris de faon trs approximative sous le mme angle) :

https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-316196-aupres-de-quotma-quot-riviere.html?&geoid=2979496&ville=Saint-Hilaire-sur-Helpe



https://500px.com/p/gxxiii?view=photos



Bonne journe tous !