Particulièrement sombre

Adhérent Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/1.9

Focale 4.65 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

Aprs une fin de nuit vent avec des rafales de Sud jusqu' 56km/h, le ciel reste couvert et trs sombre en cette matine sous de faibles prcipitations.

La douceur rgne en matre : 8.8 au plus "froid" de la nuit et 12 au lever du jour vs 0 de normale!

3.6mm depuis 0h, 6.2mm depuis le dbut des prcipitations en soire.