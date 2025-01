Retour en force des stratus!

Adhérent Dim. originale 4000*3000px

Alors que le jour se lve, on dcouvre un plafond nuageux particulirement bas constitu d'une belle paisseur de stratus.

Avec le retour des conditions anticycloniques, cela risque d'tre rgulirement le cas ces prochains jours...

1.2mm cette nuit qui portent 96.6mm le cumul mensuel vs 96.6mm vs 76mm de normale sur 23 ans pour le mois complet sur 23 ans d'historique.

4.6 vs 0 de normale au moment de la photo.