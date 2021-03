Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La mer de nuages est à peine discernable sur fond de brume de pollution. Rapidement le soleil s'imposera, mais des cumulus se formeront l'après midi en raison d'un thalweg d'altitude et son air froid associé surplombant de l'air plus chaud en basses couches.

Tx de 16.7 °C à Blagnac, tandis que les régions située au nord de la Vienne plafonnaient à 7°C de Tx. On vois là la persistance de l'air chaud de basses couches sur le quart sud-ouest combinée à un soleil plus généreux que dans les régions du nord.