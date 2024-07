La foudre a frappé une habitation

Dim. originale 4000*2248px

Appareil Panasonic

DMC-FZ300

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/4

Focale 69.3 mm

ISO 100

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS5 Windows

J'avais quelques photos de foudre des orages qui ont touch les Pyrnes-Orientales ce matin du 21 juillet 2024 mais j'ai pens que cette photo de dgts d'un impact de foudre sur une toiture serait plus intressante pour rappeler la dangerosit de l'orage, mme peu violent, et mme pour nous "passionns de ces phnomnes".

Dans notre secteur Vallespir / Albres par de violence particulire des orages mais cet impact aura provoqu (en plus de la toiture et du systme lectrique de la maison touche) quelques dgts sur les proprits alentours car les tuiles ont t exploses et projetes plusieurs dizaines de mtres. Les habitants ont voqu "un bruit terrible de fin du monde".. On peut l'imaginer...

Bonne soire