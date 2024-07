Couchant terne!

Appareil Canon

Canon PowerShot G3 X

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/2.8

Focale 8.8 mm

ISO 250

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Le banc nuageux trop dense au-dessus de l'horizon Ouest nous a priv d'un couchant colors comme c'tait le cas les soirs prcdents.

Il nous a galement amput de 10 minutes d'ensoleillement qui reste toutefois trs lev avec 12h50 vs 13h00 hier.

14.1/30.8 vs 15.8/28.2 pour les normales, encore 25 au moment de la photo sous un ciel majoritairement dgag et une petite bise qui devraient nous viter une minimale tropicale...